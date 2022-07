Garcia oficializa candidatura à reeleição em SP, com crítica a Tarcísio e Haddad

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) fez críticas aos dois principais adversários e apresentou-se como o candidato de fora da polarização nacional na convenção do PSDB, que oficializou seu nome na disputa pela reeleição.

Continua depois da publicidade

Sem citar nomes, o tucano disse em seu discurso que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, “tomou um cartão vermelho e voltou pra casa” ao tentar se reeleger na capital.

Ainda segundo Garcia, Haddad fez “uma das piores gestões” da cidade de São Paulo. “Meu adversário teve a proeza de aumentar a fila da creche”, disse o governador.

Advertisement

Sobre Tarcísio de Freitas (Republicanos), o tucano repetiu o bordão de que o aliado de Jair Bolsonaro (PL), que nasceu no Rio de Janeiro, “caiu de paraquedas em São Paulo”.

Continua depois da publicidade

“Não vamos permitir que façam São Paulo parquinho de candidato à Presidência da República”, disse Rodrigo Garcia. Em seguida, o tucano emendou: “Meus adversários querem dividir o Estado de São Paulo”.

Em um evento inspirado nas convenções Democratas e Republicanas, claques de candidatos a deputado lotaram as arquibancadas do Ginásio Ibirapuera, na capital, enquanto assessores, funcionários públicos e políticos cercaram o palco no formato 360º, neste sábado, 30.

O vereador Milton Leite (UB) e o casal Carla Morando (deputada estadual do PSDB) e Orlando Morando (prefeito tucano de São Bernardo do Campo) levaram as maiores torcidas organizadas.

Continua depois da publicidade

No momento em que aliados disputam a escolha do vice, a convenção de Garcia reuniu as lideranças dos partidos que o apoiam, como Rebata Abreu (Podemos), Baleia Rossi (MDB) e Antônio Rueda (UB).

A definição, porém, foi adiada.

A grande ausência foi o governador João Doria (PSDB), que está em viagem de trabalho aos Estados Unidos.

Ele teve o nome citado apenas uma vez na fala de Garcia, de forma lateral.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].