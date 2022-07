Santos é denunciado por agressão a Cássio e pode pegar até 10 jogos sem público

Por Estadão - Estadão 6

O Santos pode ter novos problemas para o restante da temporada. O clube praiano foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa da invasão de torcedores ao gramado da Vila Belmiro e agressão ao goleiro Cássio, do Corinthians, ao término da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como era esperado desde o ocorrido, o Santos terá de responder à Justiça Desportiva e poderá sofrer severas punições. A informação foi obtida inicialmente pelo globoesporte.com. O clube pode ter de arcar com multa ou jogar até 10 partidas com portões fechados se for entendido pelo tribunal que o Santos deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens e invasão do campo, conforme reza o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em seus parágrafos I e II.

Os torcedores que participaram da invasão ao gramado da Vila Belmiro foram identificados e punidos pelo Santos. Um deles era sócio do clube e foi expulso do quadro associativo. Como agiu imediatamente após a invasão e a agressão ao arqueiro rival, a equipe alvinegra espera que sua pena seja reduzida. Mesmo assim, a redação da lei se expressa quanto a medidas que o mandante deve ter para evitar tais ações e não necessariamente para contorná-las.

ENTENDA O CASO

Ao apito final do jogo entre Santos e Corinthians na Copa do Brasil, que determinou a eliminação santista do torneio, houve diversas invasões ao gramado, e o goleiro do Corinthians foi agredido covardemente pelas costas.

A Polícia Militar e os seguranças espalhados pela Vila Belmiro tiveram enorme trabalho. Enquanto tentavam proteger os atletas do time visitante, sofriam para conter a invasão ao gramado que ocorria de todos os lados.

