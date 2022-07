Janones critica Bolsonaro, Ciro e Simone e 'aceita' conversar com Lula

Por Estadão - Estadão 7

O deputado federal André Janones (Avante-MG), candidato a presidente da República, criticou nesta sexta-feira, nas redes sociais, três dos principais concorrentes ao Planalto – Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) – e abriu caminho para ampliar diálogo com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também seu adversário na disputa.

Segundo Janones, Bolsonaro o bloqueou nas redes sociais, Ciro não aceitou um encontro e Simone Tebet “ignorou por completo minha existência”. Enquanto isso, de acordo com o candidato do Avante, “aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar @lulaoficial”.

Em seguida, Lula se manifestou: “Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar”, respondeu o ex-presidente.

Apesar de garantir que seguirá até o final da disputa presidencial, Janones tem se movimentado para se reaproximar de Lula e do PT, partido ao qual já foi filiado. Do outro lado, a campanha petista tenta trazer o deputado popular nas redes sociais para ter o apoio já no primeiro turno.

