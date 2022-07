Vagner Love é apresentado como reforço do Sport: 'Ainda tenho força para jogar'

Por Estadão - Estadão 7

Vagner Love foi anunciado oficialmente como reforço do Sport no início da noite desta quinta-feira e já foi apresentado em coletiva de imprensa algumas horas depois. Aos 38 anos, o atacante assinou contrato até o final de temporada e oficializou a volta ao futebol brasileiro após passagens por Kairat, do Cazaquistão, e Midtjylland, da Dinamarca. O último time defendido por ele no Brasil foi o Corinthians, em 2020.

“Terminar a carreira eu não penso, e é justamente por isso que estou aqui agora. Eu sei que ainda tenho força e acredito que posso jogar em alto nível. Quero jogar até quando meu corpo obedecer”, garantiu o veterano, que foi elogiado por Inaldo Freire, fisiologista do clube pernambucano . “Ele chega muito bem no perfil antropométrico. O que é isso? Bom peso, o que mostra que é um atleta que se cuida, e percentual de gordura dentro da média, mostrando que é um atleta de alto nível dentro e fora das quatro linhas”, afirmou Freire.

Apesar da experiência, da longa carreira e dos títulos conquistados, Love se disse bastante ansioso com o retorno ao país natal. “Parece que é meu primeiro contrato, parece que vai ser minha estreia como jogador profissional. Estou muito à vontade, meus olhos ainda brilham, sinto frio na barriga, coração está acelerado”, comentou.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante passou por times CSKA Moscou, Flamengo, e Shandong Luneng. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, voltou ao clube alvinegro em 2019, após vestir as camisas de Monaco, Alanyaspor e Besiktas. A nova passagem rendeu um título do Paulistão, mas ele perdeu espaço e deu adeus ao time em junho de 2020.

Dono de conquistas expressivas, incluindo duas Copas Américas pela seleção brasileira (2004 e 2007), Love tem experiência na Série B do Brasileiro, atual divisão do Sport. Em 2003, quando se firmou no time profissional do Palmeiras, ajudou a equipe na campanha do retorno à elite do futebol nacional. Agora, espera fazer o mesmo com o time pernambucano, atualmente no meio da tabela da segunda divisão.

“Recebi outras propostas, mas eu preferi o Sport. Eles foram honestos comigo e isso foi muito importante. Não gosto de ficar dando volta e o Sport foi direto e reto. No Rio de Janeiro é papo reto. Acredito nesse projeto e por isso que estou aqui. Jogar para uma grande equipe que tem uma história maravilhosa”, avaliou.

MERCADO MOVIMENTADO

Mais clubes brasileiros anunciaram nomes conhecidos como reforço nesta quinta-feira. O Athletico-PR anunciou o Alex Santana, volante ex-Botafogo e Internacional que estava no Ludogorets Razgrad, da Bulgária. O Atlético-GO, por sua vez, anunciou o zagueiro Emerson Santos, que também defendeu Botafogo e Internacional. Ele também tem passagem pelo Palmeiras e estava no Kashiwa Reysol, do Japão.

