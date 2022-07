Vale: lucro líquido que inclui operações que foram vendidas chega a US$ 6,2 bi

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A Vale informou que o lucro líquido que inclui as operações que foram vendidas pela companhia chegou no segundo trimestre de 2022 a US$ 6,2 bilhões, um recuo de 17,33% na base anual (era R$ 7,5 bilhões no segundo trimestre do ano passado).

Continua depois da publicidade

O lucro líquido das operações continuadas atribuível aos acionistas foi de US$ 4,093 bilhões, queda de 49,80% no período. Em moeda nacional, o lucro líquido atribuído aos acionistas da mineradora chegou R$ 20,221 bilhões entre abril e junho de 2022, ante R$ 42,977 bilhões um ano antes. Considerando R$ 9,8 bilhões com a venda das operações de carvão, em Moçambique, o lucro líquido sobe para R$ 30,033 bilhões.

No relatório financeiro divulgado nesta noite, a Vale informou ainda que o valor agregado das provisões relacionadas a Brumadinho reduziu em US$ 1,043 bilhão no segundo trimestre, para US$ 7,224 bilhões, principalmente devido ao efeito da depreciação de 11% do real brasileiro no período.

Wagner Gomes

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].