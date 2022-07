Ingressos do Rock in Rio já estão disponíveis para download

Por Estadão - Estadão 8

O ingresso do Rock in Rio Brasil 2022 já está disponível para download, que pela primeira vez será em versão digital. Quem garantiu presença em um ou mais dias do evento deve baixar os tíquetes diretamente para as telas do smartphones ou dá-lo de presente a alguém por meio do recurso de transferência.

De acordo com a organização do festival, a tecnologia é pioneira em eventos desse porte no Brasil e está sendo implementada pela Ingresso.com especialmente para o evento de música.

“Nós tínhamos o desafio de encontrar uma solução cômoda, sustentável, robusta e segura para essa edição do festival. Para isso, buscamos parceiros de peso, aproveitando o que eles pudessem oferecer de melhor, aliado à experiência de anos de mercado da Ingresso.com. Ficamos felizes com esse marco em mais um ano de parceria com o Rock in Rio”, disse Roberto José, diretor de tecnologia da Ingresso.com.

Como fazer o download

Para realizar o download do ingresso, é preciso usar o aparelho celular que estará em sua posse na entrada do festival.

Em seguida, acessar sua conta da Ingresso.com e entrar em seus pedidos do Rock in Rio. Dentro do ingresso escolhido, é preciso concluir o preenchimento do registro nominal e clicar em Salvar no Smartphone. Por segurança, é obrigatório preencher alguns campos e, depois, clicar em “salvar”. Assim, sua wallet estará habilitada.

Uma semana antes das datas escolhidas para ir ao festival, ocorrerá uma atualização desse tíquete, habilitando-o para acessar a Cidade do Rock.

