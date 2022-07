Galoppo cita 'façanhas' do São Paulo e se anima com torcida: 'É lindo estar aqui'

Por Estadão - Estadão 6

Novo reforço do São Paulo, o meio-campista Giuliano Galoppo mostrou-se realizado ao vestir a camisa tricolor nesta quarta-feira, durante sua apresentação oficial. Pronto para viver a primeira experiência fora da Argentina, seu país natal, o jogador de 23 anos se disse familiarizado com a história do clube paulista, listou conquistas importantes e até lembrou do talento do técnico Rogério Ceni como batedor de falta nos tempos de goleiro.

“O São Paulo é muito famoso pelo tricampeonato da Libertadores e do Mundial. Todos sempre ouviram as façanhas do São Paulo, a Libertadores de 2005, as faltas de Ceni. É lindo chegar a um clube com tanta história e dar um pouco do que o São Paulo merece”, disse. “Temos uma grande equipe, jogadores de grande história. Podemos fazer grandes campeonatos. Temos que ser conscientes da fase que jogamos e dar tudo, podemos ir adiante. O clube é grande, de muita história, com ótima estrutura”, concluiu.

Apesar de conhecer parte dos feitos do time são-paulino, Galoppo ficou surpreso com a resposta que teve da torcida desde que foi apontado como alvo da diretoria. “Senti a energia e o apoio dos torcedores pelas redes sociais. Tenho que agradecer o carinho e vou tratar de dar o máximo. Vi os vídeos da torcida, é incrível, e motiva muito chegar ao estádio com tantos torcedores. Vai nos motivar a dar o máximo no campo”, afirmou.

Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o argentino está disponível para jogar contra o América-MG, na quinta-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, ele já garantiu que está preparado fisicamente para ir a campo e mostrar aos torcedores suas principais qualidades.

“Sou um jogador de equipe, que gosta de jogar coletivamente e finalizar. Sem deixar de lado minha faceta defensiva, tão fundamental no futebol intenso de hoje. Conversei com Rogério, temos tudo para fazer um São Paulo melhor”, disse. “É um desafio vestir essas cores. Me sinto bem, com ritmo e estou à disposição para que o técnico decida. A bola pode chegar e tenho que estar pronto para converter e aproveitar”, acrescentou.

Formado na base do Banfield, o volante anotou 21 gols em 86 partidas desde que estreou na equipe profissional, em 2019. Na atual temporada, fez 27 jogos e marcou oito gols pelo clube argentino antes de se transferir para o São Paulo, com contrato válido até junho de 2027. Também tem passagens pelas categorias de base do Atlético Rafaela e do Boca Juniors.

