Teles ativam antenas 5G além do mínimo exigido em algumas capitais

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

As operadoras de telefonia estão instalando mais antenas para atender a capitais com 5G do que o mínimo exigido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O cenário foi registrado em Brasília, onde o sinal já foi ativado, e nas capitais João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG), que estarão liberadas para a tecnologia a partir desta sexta-feira, 29. Para a Anatel, isso mostra o interesse das empresas em avançar na instalação desses equipamentos e estender rapidamente a cobertura 5G nas cidades.

Continua depois da publicidade

Em Brasília, que estreou o 5G em 6 de julho – a primeiro do País – já estão ativadas 335 estações rádio base (ERBs), o triplo do mínimo exigido pelo edital da Anatel. Em João Pessoa, foram instaladas 50 antenas, 66% a mais do estipulado; em Porto Alegre, 103 ERBs, 80% acima do mínimo; e, em Belo Horizonte, as operadoras instalaram 157 antenas, 63% a mais do que a exigência mínima.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 27, pelo grupo presidido pela Anatel que acompanha a limpeza de faixas para ativação do 5G no País, e que aprovou hoje a liberação do sinal nessas três capitais a partir desta sexta.

Amanda Pupo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].