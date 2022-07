Lesionado, Lucca scontinua sendo dúvida na Ponte Preta para enfrentar Operário-PR

Por Estadão - Estadão 6

A expectativa era de que Lucca retornasse à Ponte Preta para o próximo jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Operário-PR, mas o atacante deve ser novamente desfalque. Apesar de o clube não divulgar detalhes, o artilheiro segue realizando tratamento de lesão muscular e não deve reunir condições a tempo.

Essa não é a única preocupação do técnico Hélio dos Anjos para a partida. Norberto e Danilo Gomes também continuam entregues ao departamento médico e são dúvidas. DG, suspenso, é desfalque certo.

A boa notícia pode ficar por conta dos meias Elvis e Cássio Gabriel. O primeiro, contratado após deixar o Goiás, já está regularizado, enquanto o segundo aguarda o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Na última rodada, a Ponte Preta foi superada pelo Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS). Com isso, tem 22 pontos, em 15º lugar. O jogo diante do Operário será no sábado, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21ª rodada.

