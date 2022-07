Britney Spears grava dueto de 'Tiny Dancer' com Elton John

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Britney Spears gravou com Elton John uma versão do sucesso Tiny Dancer – canção de 1971 que se tornou um dos principais hits da carreira do britânico. De acordo com o TMZ, a música foi gravada na semana passada e será lançada em agosto pela Universal Music.

Continua depois da publicidade

Já o Page Six informou que os artistas se encontraram secretamente em um estúdio de gravação em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

“Isso foi ideia de Elton, e Britney é uma grande fã. Eles gravaram um remix de Tiny Dancer como um dueto completo – e é incrível”, revelou uma fonte. “Britney estava no estúdio em Beverly Hills na semana passada com Elton para a sessão de gravação secreta supervisionada pelo superprodutor Andrew Watt”, completou.

Advertisement

O estúdio de Andrew Watt, que fica no porão de sua casa, produziu álbuns para nomes como Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam e Ozzy Osbourne e ganhou o Grammy 2021 de Produtor do Ano.

Continua depois da publicidade

Tiny Dancer, considerada uma das maiores composições do Rocket Man, fez parte da trilha sonora de produções como Quase Famosos e The Office.

Volta de Britney

Em 15 de julho, Britney Spears deu a entender que está pronta para voltar ao trabalho e compartilhou no Instagram um vídeo cantando uma versão nova de Baby One More Time, de 1998. Em um trecho, ela escreveu: “Não compartilho minha voz há muito tempo Talvez muito tempo”.

Continua depois da publicidade

Depois que sua tutela de quase 14 anos foi encerrada, em novembro de 2021, a eterna princesinha do pop tem dado sinais de que está pronta para voltar ao trabalho.

Com o projeto ao lado de Elton John, a música deverá ser o primeiro single oficial da vencedora do Grammy desde Slumber Party, de 2016.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].