Alef Manga marca e Coritiba vence o Cuiabá em duelo direto contra o rebaixamento

Em um jogo fraco, o Coritiba contou com gol isolado do atacante Alef Manga para vencer o Cuiabá, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no encerramento da 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paranaense encerrou sequência de três jogos sem triunfo e agora ocupa a 13ª posição, com 22 pontos. Já os visitantes chegaram ao terceiro jogo sem vencer e caíram para 17º lugar, com 20 pontos – primeiro time na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, mas ainda assim o Coritiba teve ligeira superioridade e foi para o intervalo com a vantagem de um gol no placar. Logo aos seis minutos, Alef Manga ficou com sobra dentro da área e finalizou, contudo, Igor Cariús bloqueou e garantiu escanteio.

O Cuiabá conseguiu encaixar a marcação, mas foi tímido com a bola nos pés. E acabou no prejuízo aos 39 minutos, após Matheus Alexandre cruzar na área, Igor Paixão dividir pelo alto e Alef Manga, de primeira, finalizar forte, sem chances de defesa para o goleiro Walter.

No segundo tempo, a partida seguiu muito fraca tecnicamente, com o Cuiabá se expondo mais no ataque. Aos nove minutos, Rodriguinho encontrou Pepê, que dominou e finalizou colocado à esquerda de Muralha. Depois disso, sem inspiração, os visitantes abusaram das bolas aéreas.

Nos minutos finais, o Cuiabá voltou a assustar. Aos 42, Igor Cariús chutou cruzado na área, mas ninguém apareceu para completar para o gol. O Coritiba, recuado, ainda teve Thonny Anderson expulso pelo segundo amarelo antes de comemorar o apito final e a importante vitória.

O Coritiba volta a campo no sábado para enfrentar o Goiás, às 16h30, no Serrinha, em Goiânia. Já o Cuiabá receberá o Fortaleza no domingo, às 18 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 CUIABÁ

CORITIBA – Alex Muralha; Matheus Alexandre (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Bernardo, Val (Bruno Gomes) e Régis (Thonny Anderson); Alef Manga (Guillermo de los Santos), Léo Gamalho (Adrián Martínez) e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

CUIABÁ – Walter; João Lucas (André), Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Pepê, Alesson (Jonathan Cafu) e Rafael Gava (Felipe Marques); Valdívia (Gabriel Pirani) e Rodriguinho (Jenison). Técnico: António Oliveira.

GOL – Alef Manga, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Val (Coritiba); Igor Cariús, Pepê e Jenison (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Thonny Anderson (Coritiba).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

