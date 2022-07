Com foco no G-4, Claudinei assume o Sport e cutuca Lisca 'Não sou personagem'

Por Estadão - Estadão 9

O Sport apresentou nesta segunda-feira Claudinei Oliveira como seu novo treinador após a polêmica saída de Lisca. Logo em sua primeira entrevista, ele colocou a equipe como protagonista e falou do objetivo que é colocar o time na luta pelas quatro primeiras vagas do Brasileiro da Série B.

Ele chega ao clube em um momento de crise na Ilha do Retiro. O rubro-negro tem 27 pontos e ocupa o nono lugar. Nos últimos cinco jogos o time venceu apena uma vez, empatou três duelos e sofreu uma derrota.

Claudinei pregou seriedade em seu trabalho e descartou qualquer tipo de comparação com o antecessor. “Torcedor conhece o meu perfil, sabe que não sou personagem. Não vou subir no alambrado. Trabalho pelo clube. Se eu for o ídolo, tem alguma coisa errada”.

O discurso do comandante remete à passagem relâmpago do antecessor. Lisca chegou ao Sport fazendo juras de amor ao clube, mas deixou a Ilha do Retiro após quatro jogos por conta de uma oferta do Santos. A saída inesperada provocou rusgas com a diretoria pernambucana.

Claudinei retorna ao Sport após um hiato de quatro anos. A expectativa é que ele comande a equipe já no meio de semana diante do Guarani, em Recife.

“Temos que encontrar uma forma de vencer. Às vezes não vai ser a mais agradável, mas a mais pragmática. Não é o momento de trocar resultado por elogio. Não quero elogios, quero vitórias”, afirmou.

Para buscar esse objetivo, o Sport precisa fazer uma corrida de recuperação para voltar a encostar nos líderes. O Cruzeiro lidera a classificação com 45 pontos, seguido do Grêmio, (36), Vasco (35) e Bahia (34).

Estadao Conteudo

