Alcaraz se torna o mais jovem integrar top 5 do ranking da ATP desde Nadal

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A atualização do ranking da ATP desta segunda-feira confirmou a ascensão do espanhol Carlos Alcaraz à quinta colocação, a melhor de sua carreira. Com isso, o tenista de 19 anos se tornou o mais jovem a integrar o top 5 desde seu compatriota Rafael Nadal, que se colocou pela primeira vez entre os cinco melhores aos 18 anos, em 2005, dois anos depois do nascimento de Alcaraz.

Continua depois da publicidade

O jovem espanhol perdeu o título do ATP 500 de Hamburgo para o italiano Lorenzo Musetti, mas já havia garantido o top 5 por ter conseguido a vaga na final. Se tivesse sido o campeão, estaria em quarto lugar. Musetti, por sua vez, deu um salto e tanto na classificação mundial, já que ganhou 31 posições para ficar com a 31ª.

“Estar entre os cinco significa muito, pois eu trabalho duro todos os dias. É um feito incrível e vou continuar buscando o meu sonho, que é me tornar o número 1 do mundo “, disse Alcaraz depois de perder a final. Ao subir para quinto, Alcaraz jogou o norueguês Casper Rudd para sexto lugar.

Advertisement

O restante do top 10 continua sem alterações. O russo Daniil Medvedev ainda lidera, seguido pelo alemão Alexander Zverev, Nadal e o grego Stefanos Tsitsipas. Abaixo de Alcaraz, estão Rudd, o sérvio Novak Djokovic, o russo Andrey Rublev, o canadense Felix Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner. O melhor brasileiro é Thiago Monteiro, número 67.

Continua depois da publicidade

No ranking feminino, a única mudança entre as dez primeiras colocadas foi a ultrapassagem da espanhola Garbiñe Muguruza, agora oitava colocada, sobre a americana Danielle Collins, nona. As duas estão à frente da britânica Emma Raducanu, que fecha o top 10.

A liderança ainda é da polonesa Iga Swiatek, dentro de um top 5 formado pela estoniana Anett Kontaveit, a grega Maria Sakkari, a espanhola Paula Badosa e a turca Ons Jabeur. A russa Aryna Sabalenka e a americana Jessica Pegula são as sexta e oitava colocadas, respectivamente. Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia continua com seu histórico 26º lugar. Laura Pigossi, por sua vez, se aproximou do top 100 ao alcançar a 113º posição, a melhor de sua carreira no simples.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].