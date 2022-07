Vidal comemora vitória na estreia pelo Flamengo e garante estar '100%'

Por Estadão - Estadão 11

Ele entrou na parte final do segundo tempo, teve uma atuação segura, substituiu Éverton Ribeiro e ajudou a organizar o meio-campo quando a partida ainda estava empatada. Com a vitória de virada do Flamengo sobre o Avaí por 2 a 1, Vidal falou da satisfação que teve em pisar no gramado pelo novo clube.

“Foi um dia muito especial. Estou muito feliz de poder estrear com a camisa do Flamengo e ganhar três pontos em um jogo muito difícil. Vamos seguir buscando coisas importantes”, afirmou o jogador.

Vidal foi uma das principais contratações feitas pelo clube da Gávea para o restante da temporada. Ao final da partida, além do resultado, ele falou do seu desempenho.

“No físico, estou 100%, agora falta ganhar ritmo e conhecer meus companheiros um pouco mais. Mas fisicamente, estou muito bem preparado”, comentou o atleta.

A preocupação da diretoria carioca, em princípio, era preservar o atleta que não vinha atuando na Inter de Milão com tanta frequência. No duelo contra o Avaí, ele entrou aos 32 minutos da etapa final.

O desempenho de Vidal nos treinos da semana, no entanto, fizeram a comissão técnica rever o planejamento sobre o reforço. Após fazer seu primeiro jogo com a camisa rubro-negra, o volante deve voltar a ser relacionado para a partida do meio de semana contra o Athletico.

O confronto é válido pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e vai ser disputado no Maracanã. Apesar de ser um jogo importante, o Vidal deve ficar como opção no banco de reservas.

