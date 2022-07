Alcaraz confirma favoritismo e enfrenta Musetti na final do Torneio de Hamburgo

Por Estadão - Estadão 5

Atual número 6 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo neste sábado ao vencer o eslovaco Alex Molcan por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, em 1h33min de partida, e avançou à final do Torneio de Hamburgo, de nível ATP 500, na Alemanha.

Com apenas 19 anos, Alcaraz chega a sua sexta final na carreira, sendo que venceu todas as outras cinco, quatro delas disputada nesta temporada. O espanhol está disputando a 5ª colocação do ranking com o norueguês Casper Ruud nesta semana.

O adversário do espanhol será Lorenzo Musetti, que também confirmou sua vaga na final, neste sábado. Ele é apenas o 62º do ranking da ATP.

O italiano chega para a decisão como azarão, já que disputará sua primeira final de ATP. Musetti derrotou o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

“Lorenzo é um grande jogador e está muito bem nesta semana. Vai ser uma grande final. Ele jogou ótimas partidas no torneio, assim como eu. Então tenho muita confiança para a final e espero chegar ao sexto título”, comentou Alcaraz.

ATP 250 DE GSTAAD

Na Suíça, Casper Ruud chegou à final do ATP de 250 de Gstaad com extrema facilidade ao derrotar o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0. Com isso, poderá defender o título, já que é o atual campeão do torneio.

Ruud terá pela frente o italiano Matteo Berrettini, 15º colocado do ranking da ATP, que bateu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Berrettini já conquistou o título de Gstaad, em 2018. Thiem, campeão do US Open de 2020, ainda busca sua melhor forma técnica após uma série de lesões.

Berrettini foi o vice-campeão de Wimbledon no ano passado, mas, assim como Thiem, volta de lesão, embora de problemas menos graves que o austríaco. O italiano terá pela frente o bom momento vivido por Ruud, vice-campeão em Roland Garros. O norueguês vai disputar sua quinta final na temporada – foi campeão em Buenos Aires e em Genebra.

