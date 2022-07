No Twitter, Biden critica margens da indústria de gasolina

Por Estadão - Estadão 3

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou as margens de rentabilidade da indústria de gasolina neste sábado em uma publicação na sua conta oficial do Twitter. “Recentemente, recebemos muitas boas notícias sobre os preços da gasolina. Mas isso não muda o fato de que as margens da indústria são muito mais altas do que o típico para esta época do ano”, escreveu Biden. “Os preços do petróleo estão caindo, os preços da gasolina também deveriam cair”, continuou.

Ontem, Biden já havia pedido que a indústria de energia “use seus lucros para aumentar produção e refino”. “Não usem esses lucros para recompra de ações e dividendos”, disse ontem, em reunião virtual com seu time de economia. Na ocasião, o presidente norte-americano reiterou querer garantir que a queda do preço da gasolina acompanhe, em tempo real, a do petróleo.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

