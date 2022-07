Brasileiros vencem prêmio Eisner, o 'Oscar dos quadrinhos'

Por Estadão - Estadão 5

Os brasileiros Mike Deodato Jr. e Fido Nesti receberam um prêmio Eisner, considerada a principal honraria do mundo dos quadrinhos, na noite de sexta-feira, 22, durante a Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos.

Nem Todo Robô, por Mark Russell e Mike Deodato Jr., da AWA Upshot, venceu na categoria de “melhor publicação de humor”. O trabalho ainda foi indicado como “melhor nova série”, mas acabou perdendo para The Nice House on the Lake, de James Tynion IV e Álvaro Martínez Bueno, da DC Black Label.

Em seu Instagram, Deodato relembrou um e-mail trocado com seu editor em maio de 2020, mostrando a confiança em seu trabalho. “Apesar de eu ter amado o roteiro de Nem Todo Robô, eu não estava certo se seria capaz de entregar o humor que a série pedia. Por sorte, meu amigo e editor Axel Alonso tinha as palavras certas e sábias que eu precisava ouvir: ‘Você é a p*** do Mike Deodato, você pode desenhar qualquer coisa!’ Eu escrevi este e-mail logo depois disso. Desde que ganhamos um Eisner ontem à noite, acho que você pode dizer: ‘Eu te disse’ agora, Axel. Risos”, escreveu. No e-mail em questão, seu editor lhe escreveu: “Lembre-se de dizer: ‘Eu te disse’ quando eu ganhar um Eisner por esse trabalho”.

Já na categoria “melhor adaptação de outro meio”, Fido Nesti foi premiado por George Orwell’s 1984: The Graphic Novel, da Mariner Books. O brasileiro postou uma foto de seu troféu no Instagram, ao lado de uma lista de agradecimentos. “Uau! Muito feliz e ainda atordoado com o que aconteceu ontem à noite”, disse.

Concorreram, também, na categoria “melhor adaptação de outro meio”: John Jennings e David Brame (After the Rein; Megascope/ComicArts), Jordan Morris, Sarah Morgan e Tony Cliff (Bubble; First Second/Macmillan), Hachi Ishie (Disney Cruella, VIZ Media) e Sophie e Scarlett Rickard (The Ragged Trousered Philanthropists, SelfMadeHero).

Concorreram, também, na categoria “melhor publicação de humor”: Jordan Morris, Sarah Morgan e Tony Cliff (Bubble; First Second/Macmillan, Aminder Dhaliwal (Cyclopedia Exotica; Drawn & Quarterly), Rick Remender (The Scumbag; Image), Kat Leyh (Thirsty Mermaids; Gallery 13; Simon and Schuster) e Haro Aso e Kotaro Takata (Zom 100: Bucket List of the Dead; VIZ Media).

