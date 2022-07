Iraque apresenta queixa à ONU contra Turquia após ataque no norte do país

Por Estadão - Estadão 8

O Iraque emitiu uma reclamação formal ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (UNSC, na sigla em inglês) requisitando uma sessão urgente para discutir um ataque com artilharia mortal nesta semana supostamente realizado pela Turquia, afirmou o ministério de Relações Exteriores iraquiano hoje.

O ataque ocorreu na última quarta-feira (20) no distrito de Zakho, uma região semiautônoma no norte do Iraque onde vivem cidadãos do grupo étnico curdo. Nove turistas morreram no episódio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ahmad al-Sahaf, disse que a pasta também chamou de volta o embaixador iraquiano em Ancara, capital da Turquia. O parlamento do Iraque realizou uma sessão hoje sobre o ataque, com os legisladores decidindo formar um comitê para aprofundar as investigações.

A Turquia, que tem várias bases no norte do Iraque e muitas vezes realiza operações militares transfronteiriças lá, diz que tem como alvo militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK. O grupo, declarado organização terrorista pela Turquia e pelo Ocidente, há décadas trava uma insurgência contra o governo em Ancara e mantém esconderijos no norte montanhoso do Iraque. Fonte: Associated Press

