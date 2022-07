Com Neymar e Messi no banco, PSG vence amistoso com golaço de Mbappé

Por Estadão - Estadão 5

Comandado por Mbappé, estrela da companhia, o Paris Saint-Germain cumpriu o que estava previsto e não teve trabalho para derrotar o Urawa Red Diamonds por 3 a 0 neste sábado, na série de amistosos preparatórios programados visando a temporada que terá início no final de julho.

O técnico Christophe Galtier usou a estratégia de não colocar todas as estrelas desde o início da partida. Messi e Neymar, por exemplo, entraram em campo somente no decorrer do confronto.

Na partida contra os japoneses, Mbappé deixou a sua marca em grande estilo ao marcar um golaço ainda no primeiro tempo em jogada individual. Sarabia abriu a contagem enquanto Kalimuendo deu números finais à vitória de 3 a 0.

Na partida, Mbappé deu lugar justamente ao atacante Neymar. O brasileiro acabou tendo participação na construção da jogada do terceiro gol ao fazer belo passe para Nuno Mendes cruzar e Kalimuendo mandar para as redes.

Esta foi a segunda vitória do PSG nesses amistoso programados. O time francês tem ainda mais um compromisso, diante do Gamba Osaka. O confronto acontece na próxima segunda-feira.

Depois disso, o primeiro compromisso oficial será em Tel Aviv, em Israel em jogo que vale a disputa da Supercopa da França. O PSG vai medir forças contra o Nantes.

Também em amistoso preparatório, o Manchester United ficou no empate contra o Aston Villa depois de abrir uma vantagem de 2 a 0 no placar. O jogo foi realizado no Perth Stadim, na Austrália.

Jadon Sancho abriu a contagem enquanto Matty Cash fez um gol contra e ampliou a vantagem dos Diabos Vermelhos, que contou com a presença do brasileiro Fred no meio-campo. Na etapa final, Leon Bailey diminuiu e a igualdade foi sacramentada nos acréscimos, com Calum Chambers.

Bastante marcado e com pouca liberdade para criar as jogadas de ataque, Philippe Coutinho acabou tomando cartão amarelo, ainda no primeiro tempo.

O Manchester United encerra sua preparação com três vitórias e um empate. O time do técnico Ten Hag havia superado eo Liverpool, o Melbourne Victory e o Crystal Palace.

