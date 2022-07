Mulher de Arlindo Cruz descarta reversão de quadro clínico do sambista

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A sambista Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, fez um desabafo comovente sobre a saúde do marido. Ela confessou que não acredita mais na reversão do quadro clínico do artista, que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cinco anos.

Continua depois da publicidade

“Não tenho, absolutamente nenhuma (esperança)! Já tive muita, mas acabou. Agora é outra história, outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso. Ontem, contei para ele que o Império Serrano será o primeiro a entrar na avenida no carnaval. Ele entende, mas não esboça reação”, disse Babi em entrevista ao canal Sambarazzo no YouTube.

De acordo com ela o sambista já passou por 17 cirurgias e, para realizar as intervenções, precisou vender um imóvel. Desde que sofreu o acidente, o sambista precisa do cuidado da equipe médica e da família.

Advertisement

Ainda segundo a mulher de Arlindo, ele ainda consegue entender o que acontece ao seu redor. “Ele chorou ao ouvir a notícia da morte de Beth Carvalho”, revelou.

Continua depois da publicidade

Babi ainda contou que o músico tem reações quando assiste seu filme favorito: “Quando colocamos o filme preferido dele, Loucademia de Polícia, ele tem as reações na hora certa, dá um sorriso na hora da piada”.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].