Gabriel Veron é oficializado no Porto até 2027: 'Prometo dar alegrias à torcida'

Gabriel Veron vinha se destacando com o Palmeiras e foi oficializado nesta sexta-feira pelo Porto, com contrato até 2027. O atacante recebeu a camisa das mãos do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que previu muito sucesso do reforço. “Vai ser mais um a lutar por muitos títulos e para quem eu gostaria de dar boas vindas. Um jovem de 19 anos no qual tenho muita esperança e confiança de que acertamos mais uma vez.”

Veron mostrou-se bem tranquilo em sua apresentação oficial, revelou ter ouvido alguns conselhos do técnico Abel Ferreira antes do embarque e prometeu honrar a camisa do Porto e dar motivos de felicidade aos seus torcedores.

“Estou extremamente feliz e honrado de estar em um clube tão grande como o Porto. Não teria oportunidade melhor a mim nesse momento, estou me sentindo em casa e prometo dar alegria aos torcedores todos os dias”, disse Veron. “Sei que o Porto é o maior clube de Portugal, fiz uma ótima escolha. Quando vi a proposta, não quis ouvir mais nenhuma. E quero mostrar aqui tudo o que sei.”

O técnico Sérgio Conceição indicou a chegada do atacante e espera contar com ele o mais breve possível. O fato de Gabriel Veron vir atuando regularmente pode abreviar sua estreia. Ele não esconde a ansiedade em realizar a primeira partida no Estádio do Dragão. “Um estádio top e no qual espero poder logo, logo, estar em campo e mostrar o que sei nesse clube gigante. Quero agregar ao Porto.”

Sobre os conselhos de Abel Ferreira, disse que já sabe o quão exigente é o novo comandante, e vê isso como bons olhos. “Abel deixou bem claro que o mister (Sérgio Conceição) é bem mais exigente que ele. Se é exigente com você é porque quer seu bem. Abel era assim comigo e deixou claro que Sérgio também será, o que me ajudará em campo e como homem”, enfatizou.

O brasileiro também deixou o País bem informado sobre o que encontrará na Europa. Graças a novas dicas do ex-comandante. “Abel falou também que é um campeonato muito forte, bastante difícil, e que eu vou encontrar um treinador excelente, um ídolo para ele. Vou usar essas palavras para me ajudar.”

