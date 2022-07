Cuiabá e Atlético-MG marcam nos acréscimos e empatam na Arena Pantanal

Por Estadão - Estadão 10

Com dois gols nos acréscimos, Cuiabá e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estreante Alan Kardec marcou aos 48 e Gabriel Pirani empatou aos 53 do segundo tempo.

O empate não foi nada bom para o Atlético-MG, que caiu para o terceiro lugar, com 32 pontos. Tem a mesma pontuação que o Corinthians (2º colocado), só que em desvantagem por ter menor número de vitória: 9 a 8. Já o Cuiabá é o 15º colocado, com 20 pontos, muito perto da zona do descenso.

Sem inspiração, o Atlético-MG ficou no lucro com o empate na capital mato-grossense. Isso porque o zagueiro Igor Rabello salvou o time em duas oportunidades em bolas em cima da linha. O ponto conquistado diante da Arena Pantanal lotada deve ser valorizado.

Os primeiros 45 minutos foram de um Atlético-MG focado em ter a posse de bola, mas sem qualquer efetividade no ataque. Já o Cuiabá se defendeu bem e, nos contra-ataques, criou as melhores oportunidades e merecia ir ao intervalo com a vantagem no placar.

Aos 25 minutos, Rodriguinho recebeu no lado esquerdo, driblou o marcador e finalizou cruzado, muito perto da trave do goleiro Everson. Só que o Atlético-MG respondeu aos 27, quando Guilherme Arana cruzou para Ademir e o atacante chutou em cima de Walter.

Antes do intervalo, o Cuiabá perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Aos 42, Alesson desceu em velocidade pela direita e cruzou para Rodriguinho. Quase dentro da pequena área, o meia dominou e finalizou, contudo, o zagueiro Igor Rabello tirou a bola em cima da linha.

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu criando as melhores chances. Aos sete, Pepê finalizou forte para boa defesa de Everson. Depois, aos 13, Rafael Gava recebeu passe dentro da área e chutou por cobertura na saída de Everson, só não contava com Igor Rabello, que afastou em cima da linha.

Muito abaixo tecnicamente, o técnico Antonio Mohamed optou por mudar o ataque do Atlético-MG com as estreias de Pavón, Pedrinho e Alan Kardec. E com menos de cinco minutos em campo viu Pedrinho arriscar de fora da área para a defesa tranquila do goleiro Walter.

Os mineiros equilibraram as ações na partida e conseguiram cessar as investidas do Cuiabá. Só que faltou inspiração, com o time refém de chutes dos homens da frente, como o de Keno, aos 28 minutos.

A reta final do segundo tempo foi eletrizante. Aos 48, Guilherme Arana cruzou da esquerda e Alan Kardec completou para as redes, marcando gol logo em sua estreia. Contudo, o Cuiabá não desistiu e buscou o empate aos 53, quando Gabriel Pirani aproveitou sobra na área e finalizou com toque leve na saída de Everson.

O Cuiabá volta a campo na próxima segunda-feira, quando visitará o Coritiba, às 20 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já o Atlético-MG, no domingo, receberá o Corinthians, às 18 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 ATLÉTICO-MG

CUIABÁ – Walter; João Luas, Joaquim, Marllon e Uendel (Igor Cariús); Camilo, Pepê (Alan Empereur), Alesson (André Luís), Rafael Gava e Valdívia (Gabriel Pirano); Rodriguinho (André). Técnico: António Oliveira.

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Allan), Jair (Keno) e Zaracho; Ademir (Pedrinho), Fábio Gomes (Alan Kardec) e Vargas (Pavón). Técnico: Antonio Mohamed.

GOLS – Alan Kardec, aos 48; e Gabriel Pirani, aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS – Camilo (Cuiabá); Pavón (Atlético-MG).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

