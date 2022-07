Definida comissão que vai escolher filme do Brasil para Oscar 2023

Por Estadão - Estadão 7

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou na noite de quinta, 21, a Comissão de Seleção que escolherá o filme brasileiro para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme internacional na 95ª premiação anual promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o Oscar 2023.

Este ano, a Comissão de Seleção é composta por 25 membros titulares, sendo 21 eleitos em votação entre associados da Academia e outros quatro membros indicados pela diretoria, todos profissionais do ambiente cinematográfico brasileiro, mas não necessariamente associados à Academia: o cineasta Cavi Borges, o jornalista José Geraldo Couto, a documentarista Petra Costa e a organizadora da Mostra Internacional de São Paulo, Renata Almeida.

A lista ainda inclui nomes como os cineastas Aly Muritiba, Jeferson De e Zelito Viana, além da atriz Patricia Pillar e o ator Marcelo Serrado. A data prevista para a escolha do filme é 9 de setembro.

DATAS. Pelas regras da Academia, a data final dos inscritos para todas as categorias do Oscar é 15 de novembro. Quase no final do ano, em 21 de dezembro, será anunciada uma lista prévia de finalistas. O anúncio definitivo dos postulantes ao Oscar será feito no dia 24 de janeiro de 2023 e a cerimônia está marcada para o domingo, 12 de março, em Los Angeles. Para a disputa deste ano, o Brasil concorreu com Deserto Particular, de Aly Muritiba. O ganhador foi o japonês Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi.

