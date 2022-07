Ministro da Educação: Vamos aumentar teto do Fies para cursos de medicina

Por Estadão - Estadão 12

O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou nesta quinta-feira, 21, o aumento do teto de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) para cursos de medicina. O valor passará dos atuais R$ 7,1 mil para R$ 8,8 mil mensais, cerca de R$ 53 mil por semestre, um aumento de 22%.

“A gente vai publicar amanhã (sexta, 22) o aumento do teto de medicina. Estamos ampliando o valor da mensalidade para todos que se encaixam”, afirmou Godoy, que participa da live semanal do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

A medida é um novo aceno do chefe do Executivo aos jovens, parcela do eleitorado em que possui alta rejeição nas pesquisas de intenção de voto. Em junho, o presidente sancionou a Medida Provisória que prevê desconto de até 99% na renegociação de dívidas do Fies.

Ao lado de Godoy, Bolsonaro também criticou o formato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em governos passados. “(Questões) Eram tristes; temas de redação que não levavam a lugar nenhum”, afirmou.

Bruno Luiz e Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

