Fred exalta Fluminense em 1º dia aposentado: 'Branco, verde e grená para sempre'

Fred escolheu a data de aniversário de 120 anos do Fluminense como dia da aposentadoria oficial dos gramados. Grande ídolo da torcida tricolor, o centroavante usou suas redes sociais nesta quinta-feira para eternizar o amor pelo clube no qual se destacou com muitos gols e títulos.

O jogo do adeus ocorreu no dia 9 de julho, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Maracanã, pelo Brasileirão. Fred substituiu Cano já nos minutos finais, mas não foi às redes. A grande emoção foi em um jogo antes, contra o Corinthians, no qual também saiu do banco e anotou o que seria seu último gol pelo clube. O atacante foi ovacionado e chorou muito de alegria.

Nesta quinta-feira, o camisa 9 festejou o aniversário do clube e o primeiro dia de aposentado com agradecimento e eternas juras de amor. “Nesse aniversário, em que realizo oficialmente o meu sonho de me aposentar aqui, eu só consigo agradecer. Nem se eu vivesse 120 anos eu seria capaz de retribuir tudo o que o Fluzão e toda a torcida tricolor fizeram por mim”, escreveu Fred, nesta quinta-feira.

A declaração de amor ao clube do coração foi além. “Hoje, na comemoração de seu aniversário, só quero que vocês saibam que não vai existir um dia daqui em diante em que eu não vá me lembrar de tudo o que vivemos juntos: das batalhas, dos momentos de alegria, do carinho, da entrega e da força dessa torcida maravilhosa”, enfatizou. “Eu sei exatamente o privilégio de vestir as três cores que traduzem tradição e pra sempre vou levar o branco, verde e grená no meu coração.”

Fred ainda não decidiu o que fará longe dos gramados. Ele não descarta ser dirigente do Fluminense, mas por enquanto se tornou apenas um torcedor e não se cansa de dizer que acredita em final de ano com volta olímpica dos companheiros. A equipe está nas quartas da Copa do Brasil e entre os melhores no Brasileirão.

