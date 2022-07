Mourão discursa sobre paz, mulheres e Haiti na ONU

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Depois de discursar na Organização das Nações Unidas (ONU), nesta manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão saiu sem responder os questionamentos de jornalistas presentes. Ele fez uma breve fala, de menos de dez minutos, sobre mulheres, paz e a segurança no Haiti.

Continua depois da publicidade

Depois de participar de reunião do conselho de segurança da ONU, Mourão tem agenda no Council of the Americas. Ele irá ainda visitar a sede do Citigroup, no bairro de Tribeca, em Manhattan. Sua volta ao Brasil está prevista para amanhã, dia 22.

Nesta quarta-feira, falou, ao Broadcast, que os recentes questionamentos em torno das eleições no Brasil fazem parte do processo, mas minimizou desdobramentos maiores. “Faz parte do processo. Não vai acontecer mais nada além da retórica”, disse o vice-presidente brasileiro, ao deixar o hotel em que está hospedado, em Nova York.

Advertisement

A viagem de Mourão a Nova York foi agendada sob a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro deixaria o Brasil nessa semana por conta da Cúpula do Mercosul. Como o vice-presidente brasileiro será candidato nas eleições, em outubro, ele não pode mais assumir a Presidência da República como interino. Do contrário, fica inelegível, conforme a lei eleitoral. Bolsonaro desistiu de ir ao Mercosul, mas Mourão manteve a viagem à Big Apple.

Continua depois da publicidade

Aline Bronzati

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].