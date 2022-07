Corinthians vive expectativa de evolução ofensiva após ataque voltar a funcionar

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Corinthians não fez uma partida perfeita contra o Coritiba, mas os gols marcados na vitória por 3 a 1 na Neo Química Arena, a estreia de Yuri Alberto e a volta de jogadores importantes, como Willian, Maycon e Fagner, criaram expectativas na torcida. Filipe Almeida, auxiliar de Vítor Pereira que ficou no banco em razão da suspensão do treinador, acredita que a atuação ofensiva do time pode atingir níveis ainda mais satisfatórios em breve.

Continua depois da publicidade

Na avaliação do português, o elenco está bem servido de atacantes e meias eficientes na movimentação, até mesmo os menos badalados. “Todos eles são móveis. Também é o Gustavo, o Adson, que entraram (contra o Coritiba), e são jogadores que são rápidos. O caminho é por aí, mas vai depender de jogo para jogo. Vamos sempre escolher a melhor estratégia indo de encontro com as características deles”, opinou.

Embora não tenha balançado a rede, o estreante Yuri Alberto deu sinais de que pode ajudar na evolução do ataque corintiano, que voltou a marcar mais de dois gols pela primeira vez desde que goleou o Santos por 4 a 0, um mês atrás, na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois dessa partida, havia feito apenas dois gols – um de Róger Guedes na derrota por 3 a 1 para o Ceará e outro de Rodinei, contra, na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo.

Advertisement

O atacante de 21 anos mostrou bom entrosamento com Guedes e Willian, principalmente durante os primeiros minutos do duelo com o Coritiba. “O Yuri é aquilo que vocês viram. Mostrou capacidade física excelente. Mesmo sem ter muito tempo com a equipe, mostrou bom relacionamento com nossos meias e nossos atacantes. Fez uma boa estreia, mas não queria individualizar muito”, comentou Filipe

Continua depois da publicidade

O próximo desafio do Corinthians será uma prova e tanto para o setor ofensivo promissor. No sábado, o time de Vítor Pereira joga contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual ocupa a vice-liderança, com 32 pontos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].