Red Bull Bragantino supera o Fortaleza com gol no último lance e vence 3ª seguida

Com gol no último lance, o Red Bull Bragantino conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recebeu o Fortaleza, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e venceu por 2 a 1. O time mandante abriu o placar com Lucas Evangelista, sofreu o empate na etapa final, com Brítez, mas garantiu os três pontos com gol de Gabriel Novaes, aos 49 minutos.

Com o resultado, o Red Bull agora tem 27 pontos, alcançando sua terceira vitória consecutiva. O Fortaleza volta a ser derrotado após duas rodadas e segue em situação delicada, com 14 pontos, na 19.ª e penúltima colocação.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza tomou a iniciativa, mas, apesar de uma pressão inicial, não criou chances claras de gol. A única tentativa no começo foi com Matheus Vargas, que chutou de longe, mas o goleiro Cleiton defendeu bem.

O time paulista demorou um pouco para responder, mas chegou com perigo em dois lances seguidos. Primeiro com Miguel, em chute rasteiro de fora da área, que exigiu boa defesa do goleiro Marcelo Boeck. Depois do escanteio, Lucas Evangelista ficou com o rebote e chutou por cima, perto da trave.

O Fortaleza até teve mais uma oportunidade com Moisés, em chute dentro da área, mas quem abriu o placar foi o time paulista. Natan fez lindo lançamento da defesa e encontrou Lucas Evangelista perto da meia-lua. O volante girou bem, finalizou firme e contou com desvio para vencer o goleiro Boeck.

Logo no começo do segundo tempo, o Red Bull Bragantino quase ampliou em chute de Artur fora da área. O rebote ainda ficaria para outro jogador paulista, mas Brítez cortou no momento certo. O zagueiro voltaria a ser importante depois, aos 11 minutos, quando subiu livre de marcação para completar cobrança de escanteio e deixar o placar igual. No lance, Lucas Crispim bateu rápido e pegou a defesa desprevenida. Os jogadores paulistas alegaram que era para ser cobrado um lateral, mas o VAR não recomendou revisão.

Pouco depois, o time da casa quase fez o segundo. Após cruzamento, Lucas Evangelista cabeceou no travessão. E quando tudo parecia definido, Gabriel Novaes garantiu a vitória paulista. Aos 49 minutos, o atacante, que entrou no segundo tempo, apareceu na pequena área para completar passe rasteiro eu veio do lado direito. Após a confirmação do VAR, o árbitro apitou o fim do jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (24), pela 19.ª e última rodada do primeiro turno. Às 16h, o Red Bull Bragantino visita o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Mais tarde, às 19h, o Fortaleza volta a jogar na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), diante do Santos.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 FORTALEZA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul (Jadsom Silva) e Miguel (Helinho); Artur, Alerrandro (Gabriel Novaes) e Sorriso (Carlos Eduardo). Técnico: Maurício Barbieri.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Ceballos (Marcelo Benevenuto), Brítez e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa (Felipe), Ronald (Sasha), Matheus Vargas (Thiago Galhardo) e Juninho Capixaba; Silvio Romero (Robson) e Moisés. Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Lucas Evangelista aos 36 minutos do primeiro tempo. Brítez, aos 11, e Gabriel Novaes, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Cleiton, Léo Ortiz, Natan e Sorriso (Red Bull Bragantino). Ceballos, Lucas Crispim e Ronald (Fortaleza).

RENDA – R$ 66.995,00.

PÚBLICO – 4.048 presentes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

