PL aciona técnicos e quer filtrar inscrição fake para convenção de Bolsonaro

Após perfis nas redes sociais articularem um boicote à convenção de lançamento da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal (PL), sigla do chefe do Executivo, escalou técnicos de informática para tentar salvar o evento. Os profissionais vão filtrar as inscrições fake, feitas por cidadãos contrários ao governo. O evento está marcado para o domingo, 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Como mostrou o Broadcast Político/Estadão, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, usuários da internet organizaram um movimento coordenado e reservaram ingressos disponíveis na internet. As entradas eram gratuitas. O objetivo não era comparecer ao evento, mas esvaziá-lo. Os convites esgotaram.

No partido, a atuação da TI é vista com otimismo, embora a estratégia de filtragem não tenha sido plenamente definida. De acordo com um organizador da convenção, os IPs foram registrados, e os interessados em comparecer podem ter os perfis nas redes sociais solicitados.

Quando começaram a surgir informações de que os ingressos para a convenção estavam esgotados pela ação de grupos contrários, muitos perfis ironizaram o motivo e passaram a oferecer a “venda” dos bilhetes. “Quem tiver interesse estou vendendo 2 por 150 cada”, escreveu uma usuária no Twitter. Outros compartilharam imagens dos ingressos que haviam adquirido. Um deles estava no nome de Olavo de Carvalho, guru bolsonarista que morreu em janeiro.

Eduardo Gayer e Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

