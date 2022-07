Grêmio empata com Brusque fora de casa e chega a 13 jogos sem derrota na Série B

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Grêmio chegou a 13 jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira ao empatar com o Brusque, por 1 a 1, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela 19ª rodada, a último do primeiro turno. Bitello e Wallace Reis marcaram os gols da partida.

Continua depois da publicidade

O resultado mantém o Grêmio na quarta posição, agora com 33 pontos. Contudo, viu o Tombense (5º lugar) vencer o Criciúma e chegar a 28, diminuindo a distância entre os times para cinco pontos. Já o Brusque chegou ao terceiro jogo sem vitória e é o 12º colocado, com 22 pontos.

O primeiro tempo foi de dois times priorizando o toque de bola e cautelosos no ataque. Logo no minuto inicial, Bitello arriscou de muito longe e obrigou o goleiro Jordan a espalmar pela linha de fundo, dando falsos indícios de que o jogo seguiria interessante.

Advertisement

Só que o confronto não seguiu o mesmo ritmo e faltou pontaria e ousadia para tirar o zero do placar. O Brusque respondeu aos 13 minutos, quando Fernandinho recebeu cruzamento da direita e finalizou de voleio, mas para fora do gol defendido por Gabriel Grando.

Continua depois da publicidade

O confronto, até então ruim, mudou completamente no segundo tempo. Logo aos três minutos, Bitello tabelou com Gabriel Teixeira, invadiu a área e finalizou por baixo do goleiro Jordan, para alegria dos mais de mil torcedores gremistas nas arquibancadas.

Apesar do gol, o Grêmio não conseguiu administrar a vantagem e sofreu o empate aos oito minutos. Após escanteio da esquerda, o experiente zagueiro Wallace Reis subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro Gabriel Grando.

A igualdade voltou a deixar o confronto muito fraco tecnicamente. O Grêmio até foi insistente, mas parou na forte marcação do Brusque. Já os catarinenses tentaram virar o placar pelo alto ou em lances de jogadas individuais, todas sem sucesso.

Continua depois da publicidade

No final do jogo, os times tentaram as últimas investidas. Aos 32, Ferreira chutou de longe, mas à esquerda do goleiro Jordan. Enquanto o Brusque ensaiou pressão com cruzamentos na área, mas sem qualidade.

O Brusque volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Grêmio, no sábado, receberá a Ponte Preta, às 16h30, na Arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 1 GRÊMIO

BRUSQUE – Jordan; Pará (Edílson), Everton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli e Álvaro (Gabriel Taliari); Fernandinho e Crislan (Júnior Todinho). Técnico: Luan Carlos.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diego Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello (Mateus Sarará) e Campaz (Janderson); Gabriel Teixeira (Pedro Lucas), Diego Souza e Ferreira (Elias). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Bitello, aos 3, e Wallace Reis, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flavio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Álvaro e Fernandinho (Brusque); Pedro Lucas (Grêmio).

PÚBLICO – 5.603 pagantes.

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].