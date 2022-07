Bruce Dickinson xinga fã por acender sinalizador durante show na Grécia

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O cantor Bruce Dickinson chamou a atenção de um fã que acenceu um sinalizador durante um show do Iron Maiden em Atenas, na Grécia, no último sábado, 16.

Continua depois da publicidade

Segundo informações do site Blabbermouth, Bruce ficou com receio de que a fumaça afetasse a voz dele.

Ao começar a cantar uma das músicas mais famosas da banda, The Number Of The Beast, o vocalista percebeu o sinalizador e se dirigiu ao membro da plateia com um discurso irritado.

Advertisement

“Seu f**** da p***. Eu tenho que cantar, p***”, disse Bruce. Conforme o Blabbermouth, o cantor deixou o palco enquanto os outros membros da banda continuavam tocando a abertura da canção. Ao voltar, ele pareceu estar fora de sintonia com o ritmo.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].