Matos, Monteiro, Pigossi e irmãos Meligeni alcançam melhor ranking da carreira

Os tenistas brasileiros se destacaram no ranking atualizado nesta segunda-feira. Rafael Matos, Thiago Monteiro, Laura Pigossi e os irmãos Felipe e Carolina Meligeni alcançaram suas melhores posições da carreira nas listas da ATP e da WTA. Matos foi o maior destaque ao atingir o 33º lugar no ranking de duplas após se sagrar campeão do ATP 250 de Bastad, na Suécia, no fim de semana.

O atleta gaúcho subiu cinco posições e se aproximou de Bruno Soares, atual número 1 do Brasil no ranking de duplas e 30º geral. Em grande fase, Matos poderá desbancar Soares nas próximas semanas, uma vez que o veterano de 40 anos vem disputando menos torneios para reduzir o desgaste físico.

Matos obteve sua melhor marca da carreira no embalo do título conquistado na Suécia, no domingo, ao lado do espanhol David Vega. Na final, eles venceram os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, campeões do Rio Open deste ano. Nesta semana, eles vão disputar o ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

No ranking de simples, Thiago Monteiro voltou a registrar sua melhor marca na lista de simples da ATP. Figura agora em 72º lugar, ganhando uma posição em relação à semana passada. Felipe Meligeni subiu mais ainda. Ele saltou nada menos que 25 colocações, para o 144º posto, também sua posição mais alta no ranking de simples. Por outro lado, Thiago Wild despencou 104 colocações e está agora no 376º lugar.

No feminino, Carol Meligeni e Laura Pigossi repetiram o feito em simples. Carol galgou 11 colocações e aparece no 170º lugar. Laura, medalhista olímpica nas duplas, se aproximou ainda mais do Top 100 de simples. Conquistou cinco postos e está em 120º. Já Beatriz Haddad Maia caiu uma posição, para o 26º lugar.

Entre os tenistas mais badalados, houve poucas mudanças. O Top 10 masculino não foi alterado nesta segunda-feira. No feminino, apenas uma alteração movimentou a lista das dez melhores do mundo. As americanas Jessica Pegula e Danielle Collins trocaram de posições – Pegula subiu para o 7º lugar e a compatriota caiu para o 8º.

Confira abaixo o Top 10 masculino:

1º – Daniil Medvedev (RUS), com 7.775 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 6.850

3º – Rafael Nadal (ESP), 6.165

4º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.045

5º – Casper Ruud (NOR), 4.890

6º – Carlos Alcaraz (ESP), 4.845

7º – Novak Djokovic (SER), 4.770

8º – Andrey Rublev (RUS), 3.540

9º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.445

10º – Jannik Sinner (ITA), 3.185

Confira a lista do Top 10 feminino:

1º – Iga Swiatek (POL), com 8.336 pontos

2º – Anett Kontaveit (EST), 4.326

3º – Maria Sakkari (GRE), 4.190

4º – Paula Badosa (ESP), 4.030

5º – Ons Jabeur (TUN), 4.010

6º – Aryna Sabalenka (BEL), 3.267

7º – Jessica Pegula (EUA), 3.087

8º – Danielle Collins (EUA), 3.022

9º – Garbiñe Muguruza (ESP), 2.886

10º – Emma Raducanu (ING), 2.717

