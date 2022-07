Governo de MG também reduz ICMS do etanol; litro deve cair R$ 0,33 na bomba

Por Estadão - Estadão 9

O governo de Minas Gerais anunciou na manhã desta segunda-feira (18) a redução da alíquota de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do etanol hidratado. A alíquota será reduzida de 16% para 9,29%. De acordo com a Associação das Indústrias Sucroenergética de Minas Gerais (Siamig), a redução na carga tributária deve trazer uma queda de R$ 0,33 por litro do biocombustível nas bombas.

Em nota, o governo de Romeu Zema (Novo), destaca que o preço na bomba pode reduzir mais ainda tendo em vista a atualização do preço médio ponderado ao consumidor final.

Nesta manhã, o governo de São Paulo também anunciou uma redução no ICMS do etanol (de 13,3% para 9,57%). As medidas vem após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para a redução de ICMS de combustíveis e energia.

