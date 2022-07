BoE: 'não é improvável que o juro básico suba a 2% ou mais', diz Saunders

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Michael Saunders disse nesta segunda-feira, 18, que “não é improvável ou implausível” que a taxa básica de juros do Reino Unido, hoje em 1,25%, suba a 2% ou mais. Em discurso no instituto de pesquisa Resolution Foundation, Saunders previu que “mais algum” aperto monetário deverá ocorrer nos próximos meses, uma vez que o Reino Unido está lidando com excesso de demanda e tem baixo potencial de crescimento.

Continua depois da publicidade

O aperto, segundo Saunders, será necessário para que o BoE consiga trazer a inflação de volta para sua meta de 2% de “forma sustentada”. Em maio, a taxa anual de inflação britânica atingiu 9,1%, o maior nível em quatro décadas.

Saunders irá concluir seu segundo e último mandato como integrante do comitê de política monetária do BoE após a reunião de juros de 4 de agosto. Em seu lugar, entrará Swati Dhingra, da London School of Economics.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].