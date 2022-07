Bolsonaro rebate críticas sobre desmatamento na Amazônia e cita governo Lula

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu críticas sobre o desmatamento da Amazônia em seu governo. Em entrevista a jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada neste domingo, 17, ele disse que a primeira gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou números maiores que os vistos no seu mandato.

Continua depois da publicidade

“Desmatamento na Amazônia durante 3 primeiros anos de Lula foi o dobro do meu”, afirmou. Dados mostram, no entanto, que o desmatamento do bioma no governo Bolsonaro é crescente.

As áreas com alertas de desmatamento na Amazônia alcançaram um recorde absoluto no histórico recente do Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), para o mês de abril. Foram derrubados 1.012,5 km² de floresta. É a primeira vez que um dos primeiros quatro meses do ano apresenta desmatamento que ultrapassa a casa de mil quilômetros quadrados.

Célia Froufe, Bruno Luiz e Matheus Piovesana

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].