Bolsonaro: manifestações são bem-vindas, vamos fazer maior 7 de Setembro possível

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 17, que deve ficar em Brasília no Sete de Setembro deste ano, e que deve fazer o maior desfile “possível”. Ele afirmou que participará do desfile militar na data, que não foi realizado desde 2020 por causa da pandemia da covid-19.

“O Sete de Setembro deve ser muito grande no Brasil, a minha ideia é ficar em Brasília, ver o desfile militar”, disse ele, em entrevista concedida do lado de fora do Palácio da Alvorada neste domingo. “Vamos fazer o maior possível, porque casa com 200 anos da nossa independência, logicamente é muito bonito isso.”

Bolsonaro disse não saber sobre a organização de manifestações para as próximas semanas, mas que elas são bem-vindas, e citou os atos de Sete de Setembro do ano passado. “Você veja o Sete de Setembro do ano passado: não tem notícia de uma lixeira virada, e aí algumas pessoas rotulam de violência, ataque à democracia, é uma manifestação popular”, afirmou.

Nos atos do ano passado, Bolsonaro disse a apoiadores que não cumpriria determinações do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele participou de manifestações em Brasília e em São Paulo, e suas falas geraram forte reação de outros Poderes e do mundo político, que viram riscos de ruptura institucional.

Célia Froufe, Matheus Piovesana e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

