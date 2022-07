Donos de navios na Europa correm para transferir óleo russo antes de sanções

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Proprietários de navios-tanque na Europa estão enviando o máximo possível de petróleo russo antes que as sanções energéticas contra Moscou entrem em vigor em dezembro. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, os países ocidentais se comprometeram a se livrar do petróleo bruto de Moscou e as sanções iminentes levantaram temores entre os processadores e armadores europeus de serem colocados na lista negra por lidar com o combustível.

Continua depois da publicidade

Os proprietários de petroleiros gregos, que controlam quase um terço da frota global, movimentaram cerca de metade dos volumes de petróleo russo em maio e junho, segundo corretores. A Lloyd’s List Intelligence estima que durante esses dois meses, os navios operados pela Grécia fizeram 151 escalas em portos russos nos mares Negro e Báltico, em comparação com 89 escalas no mesmo período do ano anterior.

As sanções da UE entrarão em vigor em 5 de dezembro e exigem a proibição de embarques de petróleo russo para a Europa. Os embarques para fora do continente por operadores de navios-tanque não serão proibidos, mas os navios não poderão obter cobertura de seguro, tornando qualquer viagem ilegal sob a lei marítima internacional.

Advertisement

A alta demanda por petróleo após a invasão da Ucrânia elevou as taxas de frete para navios-tanque Aframax de médio porte para cerca de US$ 40.000 por dia, em comparação com US$ 10.000 em janeiro, dizem corretores de transporte.

Continua depois da publicidade

Grandes proprietários de navios-tanque europeus dizem que as sanções podem levá-los a suspender temporariamente as viagens de cerca de um terço de sua frota. Mas a forte demanda global por petróleo faria esses navios se moverem novamente, dizem eles. Moscou oferece grandes descontos para esses importadores, que custam até US$ 40 a menos por barril, dependendo do cliente, em comparação com o petróleo obtido no Oriente Médio, EUA e África, de acordo com traders de petróleo.

Enquanto isso, as refinarias estão obtendo grandes lucros comprando petróleo russo com grandes descontos e transformando-o em produtos vendidos a preços mais altos. Os descontos são especialmente atraentes para as refinarias da China, o maior importador de petróleo do mundo. O Brent – a referência global de petróleo – caiu abaixo de US$ 95 o barril na semana passada, na esperança de que a Arábia Saudita aumentasse a produção, mas voltou a US$ 101 na sexta-feira, quando isso não aconteceu.

Outro método que os petroleiros europeus estão usando para transportar petróleo russo são as transferências de navio para navio, uma prática comum usada quando há espaço limitado de atracação para carregar carga nos portos. Mas a prática também é usada em operações com navios desligando transponders para obscurecer sua posição e o destino da carga.

Continua depois da publicidade

Dezenas de transferências de navio para navio ocorreram nos últimos meses no porto de Kalamata, no sul da Grécia, de acordo com corretores, analistas e dados de rastreamento de navios. “Existem operações obscuras de STS ocorrendo e ocultação muito desonesta da origem da carga”, disse Marie Bates, gerente de análise de carga da Lloyd’s List Intelligence.

Fonte:Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].