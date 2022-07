Gabriel Jesus faz gol e dá assistência em seu 2º jogo pelo Arsenal

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

O começo da jornada de Gabriel Jesus pelo Arsenal começou com o que a torcida mais espera do atacante brasileiro: gols. Já são três bolas na rede em apenas duas partidas de pré-temporada nos Estados Unidos. Na noite deste sábado, Jesus abriu o placar da vitória por 2 a 0 sobre o Everton e ainda fez a jogada para Saka marcar o segundo gol do time londrino.

Continua depois da publicidade

Titular ao lado dos xarás Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, Jesus abriu o placar do jogo aos 33 minutos. Cédric Soares cobrou escanteio na segunda trave e o atacante conseguiu dominar e finalizar de bico para fazer um bonito gol. O segundo gol veio três minutos depois. Gabriel Jesus arrancou na intermediária, invadiu a área e deu passe para Bukayo Saka completar livre para o gol.

Em sua estreia nesta pré-temporada, o atacante recém-chegado do Manchester City marcou dois gols na vitória do Arsenal sobre o Nurnberg. O time de Londres volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o local Orlando City.

Advertisement

A estreia do Arsenal no Campeonato Inglês será no dia 5 de agosto contra o Crystal Palace fora de casa. Após fugir do rebaixamento na temporada passada, o Everton estreia no Campeonato Inglês contra o Chelsea no Goodison Park. O time de Liverpool também segue em pré-temporada nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira, o Chelsea também iniciou oficialmente sua pré-temporada. O time de Todd Boehly fez o primeiro de três jogos nos Estados Unidos. Jogando em Las Vegas, a equipe venceu o América do México por 2 a 1. Timo Werner abriu o placar, mas o clube mexicano empatou cinco minutos depois com gol contra de Reece James. No fim, Mason Mount fez o gol da vitória inglesa.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].