Alison dos Santos domina bateria e garante vaga na semi nos 400m com barreiras

Por Estadão - Estadão 9

Dono do melhor tempo do ano e vencedor das cinco provas em que competiu nos 400 metros com barreiras, Alison dos Santos não teve grandes dificuldades, neste sábado, para se garantir na semifinal do Mundial de Atletismo, disputado em Eugene, nos Estados Unidos.

Medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, Alison, de 22 anos, tomou a liderança da segunda bateria e visivelmente se poupou ao final, fechando em primeiro lugar com o tempo de 49s21. A semifinal será neste domingo, com a final prevista para terça-feira.

Outro brasileiro na prova, Mahau Suguimati ficou apenas na oitava colocação,com o tempo de 52s43. Com este resultado, terminou em 33º lugar e fora da semifinal.

Mais dois representantes nacionais garantiram vaga nas semifinais. Nos 110 metros com barreiras, Rafael Pereira fez o terceiro melhor tempo na classificação geral, ao ser segundo na quarta bateria, com 13s23. Com 13s46, Eduardo Rodrigues foi o quarto colocado da segunda bateria e também vai tentar uma vaga na final neste domingo.

Já Gabriel Constantino protagonizou o momento mais dramático da prova, quando sofreu uma queda no momento em liderava a quinta bateria e acabou desclassificado.

No salto triplo feminino o Brasil não teve bom desempenho. Gabriele Sousa Santos (13,62 metros) ficou apenas na 25ª colocação lugar. Nos 3.000 metros com obstáculos, Tatiane Raquel da Silva, foi a 23ª (9min26s25), enquanto Simone Ferraz(9min53s52) se classificou apenas em 38º.

