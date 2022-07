Rebeca Andrade e Flávia Saraiva faturam ouro no Pan de ginástica no Rio

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A campeã olímpica Rebeca Andrade não para de somar medalhas à sua coleção. Nesta sexta-feira, no Rio, a ginasta conquistou o ouro nas barras assimétricas no Pan-Americano da modalidade e também ficou com a prata na trave. Quem brilhou no aparelho foi Flávia Saraiva, que se colocou no lugar mais alto do pódio. Ela também obteve o ouro no individual geral e prata no solo.

Continua depois da publicidade

O Brasil é uma das principais potências na ginástica artística na América. Por isso, o grande objetivo no Pan é somar o mais número possível de pódios. Apesar de alguns desfalques, a equipe brasileira tem se saído bem e somou importantes resultados nesta semana.

Além do grande destaque nos aparelhos, o Brasil também brilhou nas arquibancadas. O público presente na Arena Carioca vibrou e apoiou a todo instante os competidores, principalmente com as brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.

Advertisement

Preocupada com o joelho, que por pouco não a tirou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rebeca Andrade decidiu se poupar de aparelhos de maior impacto. Assim, não competiu no solo – onde faz grande sucesso com o hit Baile de Favela – e também se preservou no salto, em que foi campeã olímpica. A brasileira fez somente uma apresentação no salto e ficou sem medalha, dada a necessidade de uma segunda execução. A expectativa é que a brasileira esteja 100% para o Mundial de Ginástica que acontece na cidade inglesa de Liverpool, entre os dias 29 de outubro e 6 de novembro.

Continua depois da publicidade

Já o Pan-Americano estabeleceu um cronograma mais curto nesta edição, com eventos nesta sexta, além de sábado e domingo. Assim, a primeira passagem pelos aparelhos já valeu medalha e classificação para a final por equipes, que será realizada no domingo.

O Brasil lidera o quadro de medalhas desta edição do Pan de Ginástica. Computados os pódios nas ginásticas rítmica, artística e de trampolim, o País soma 14 ouros, 12 pratas e seis bronzes até aqui, totalizando 32 medalhas.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].