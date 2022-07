'Stranger Things': Noah Schnapp confirma que Will é gay e é apaixonado por Mike

Por Estadão - Estadão 11

Noah Schnapp confirmou que seu personagem em Stranger Things, Will Byers, é gay. O ator deu a declaração em entrevista à Variety.

A cena do Volume 2 da 4ª temporada em que Will declara-se para o melhor amigo, dizendo que é sobre Eleven, emocionou os fãs da série.

Schnapp alegou que sempre houve sinais sobre a sexualidade de Will desde o início: “Obviamente, foi sugerido na 1ª temporada: sempre esteve lá, mas você nunca soube, é apenas ele crescendo mais devagar que seus amigos”.

“Agora está 100% claro que ele é gay e ele ama Mike. Mas antes, era um arco lento. Eu acho que é feito tão lindamente, porque é tão fácil fazer um personagem de repente ser gay”, afirmou.

Ele continua: “As pessoas vieram até mim – eu estava em Paris e um homem de 40 anos veio até mim e disse: ‘Uau, esse personagem de Will me fez sentir tão bem. Ele é exatamente quem eu era quando criança.’ Isso me deixou tão feliz em ouvir. Eles estão escrevendo esse personagem real e essa jornada real e luta real e estão fazendo isso tão bem”.

O artista pontua que não sabia do futuro de Will até certo ponto: “Anos atrás, durante a primeira temporada, eu não sabia até onde os Irmãos Duffer queriam ir com esse personagem”, revela.

“Eu estava meio que descobrindo isso junto com o público. Mas agora que falei com eles e vi o programa, sei o que querem fazer. Eles obviamente não me disseram nada também. Estou sempre estragando as coisas, então eles nunca vão compartilhar nada comigo. É muito difícil descobrir por conta própria. Meio que percebi mais tarde, tipo, ‘Oh, isso faz sentido e isso foi intencional'”, concluiu.

Estadao Conteudo

