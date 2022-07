Em NY, índice de atividade industrial Empire State sobe a 11,1 em julho

Por Estadão - Estadão 1

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu de -1,2 em junho para 11,1 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed). O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa do indicador a -2 neste mês. Em julho, 33,6% dos entrevistados disseram que as condições gerais de negócios melhoraram ao longo do mês, enquanto 22,6% disseram que as condições se deterioraram. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 11 deste mês.

