Após apoio a Lula, Anitta publica foto com estrela do PT

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A cantora Anitta voltou a declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. A artista usou a divulgação da música que lançou com o rapper Filipe Ret para publicar uma imagem do clipe em que aparece com um macacão vermelho. No Twitter, aproveitou o formato do braço em “L” para inserir o nome do petista e também colocou uma estrela branca – símbolo do PT – em seu corpo.

Continua depois da publicidade

Já no Instagram, a cantora publicou a mesma imagem em meio a um carrossel de registros do clipe da música. Desta vez, não colocou o nome de Lula na montagem e trocou o “PT” pelo número “13” dentro da estrela.

A carioca, que já afirmou “nunca ter sido petista” mudou seu posicionamento sobre a disputa eleitoral de 2022 nesta segunda-feira em reação ao assassinado do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda – que celebrara um aniversário em homenagem ao petista – pelo agente penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. Ela também se disponibilizou a contribuir diretamente com a campanha de Lula.

Advertisement

“A postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá (…) Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula”, escreveu a artista no Twitter. “Que paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância.”

Continua depois da publicidade

O ex-presidente comemorou o apoio e compartilhou a primeira publicação de Anitta, em que ela diz que vai votar no petista, com a frase “vamos juntos envolver o Brasil”, em referência a uma das músicas da carioca.

Dados da plataforma de monitoramento digital Torabit mostram que, com 164 mil curtidas, 18 mil compartilhamentos e 353 mil interações, o post de Lula ultrapassou com folga a publicação de melhor desempenho Bolsonaro naquele dia. As interações foram 119% a favor do petista, no caso dos retweets a diferença foi de 39,48% e nas repercussões ponderadas a diferença foi de 68% a favor de Lula.

Durante uma transmissão ao vivo feita pela artista com Filipe Ret na última terça-feira, 12, ela voltou a citar Lula. A cantora defendeu a legalização da maconha e pediu o apoio do petista. Anitta argumentou que a comercialização da droga deveria ficar a cargo de empresas e requerer a cobrança de impostos. Isso, ela opinou, diminuiria as taxas de violência nas favelas, onde disse haver uma “guerra que só mata o pobre”.

Continua depois da publicidade

“Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula! Pô, estou te dando o maior ‘apoião’. Apoia essa legalização aí ‘para nós'”.

Muito popular nas redes, Anitta é vista como alguém com potencial para atrair a atenção e o voto dos jovens aos candidatos e interações com ela são consideradas estratégicas.

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].