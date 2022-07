Operário e Sport ficam no 0 a 0 em jogo com três gols anulados na Série B

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Com três gols anulados, Operário-PR e Sport empataram por 0 a 0 na noite desta sexta-feira, na abertura da 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Sport se mantém em quinto lugar, com 26 pontos, mas pode ver o G4 se distanciar, já que o Grêmio tem 29, em quarto lugar, e ainda joga. O Operário, agora há três partidas sem vencer, está em 13º lugar, com 20 pontos, apenas a dois da zona de rebaixamento.

Continua depois da publicidade

Mesmo jogando no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o time pernambucano se sentiu em casa e dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Além de dois gols anulados, parou na trave e em boa atuação do goleiro Vanderlei. Os mandantes, que também chegaram a balançar a rede no primeiro tempo, equilibraram o jogo na etapa final, mas não tiveram tantas oportunidades de gol.

O Sport teve um primeiro tempo melhor e chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambas em impedimento. Primeiro com Rafael Thyere completando cruzamento e, depois, com Vanegas mandando por cobertura. Neste segundo lance, o VAR teve mais trabalho e demorou mais de três minutos para traçar a linha em lance muito complicado.

Advertisement

Já o Operário tentou arriscar de longe, com Thomas Bastos e Silvinho, mas sem sucesso. Os mandantes também fizeram um gol, com William Machado, mas a arbitragem marcou impedimento, rapidamente confirmado pelo VAR. O jogo seguiu movimentado e Sport quase abriu o placar duas vezes. Ronaldo mandou na trave e Vanegas finalizou dentro da área, mas parou em grande defesa de Vanderlei.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o ritmo diminuiu bastante. O Operário conseguiu equilibrar mais as ações ofensivas, mas sem grandes chances. O Sport demorou, mas assustou com Parraguez, que recebeu dentro da área, de frente para o gol, mas mandou para fora. Logo depois, Paulinho também arriscou para nova defesa de Vanderlei.

O Operário teve suas últimas chegadas com Rafael Chorão, que finalizou para defesa em dois tempos de Maílson, e com Kalil, que chutou por cima após rápido contra-ataque. O Sport também teve uma chance clara de gol, mas Luciano Juba, de dentro da área, mandou no lado de fora da rede, confirmando o empate.

Pela 19.ª rodada, o primeiro a entrar em campo é o Sport, que recebe o Vila Nova, na segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na quarta-feira, às 21h30, o Operário estará em Novo Horizonte (SP), onde encara o Novorizontino, no estádio Jorge de Biasi.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 0 X 0 SPORT

OPERÁRIO – Vanderlei; Arnaldo (Giovani Albuquerque), Reniê, Willian Machado e Fabiano; Ricardinho, Tomas Bastos (André Lima) e Giovanni Pavani (Rafael Chorão); Reina (Lucas Mendes), Júnior Brandão (Kalil) e Silvinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

SPORT – Maílson; Ewerthon (Pedro Naressi), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique, Blas Cáceres (Parraguez), Thiago Lopes (Alan) e Luciano Juba; Ray Vanegas (Paulinho). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Ricardinho, Giovanni Pavani e Júnior Brandão (Operário). Paulinho (Sport).

RENDA – R$ 45.655,00.

PÚBLICO – 2.960 pagantes (3.149 presentes).

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].