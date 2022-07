Itália: presidente Mattarella rejeita pedido de renúncia do premiê Draghi

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, não aceitou o pedido de demissão pelo primeiro-ministro do país, Mario Draghi, nesta quinta-feira, 14.

Continua depois da publicidade

De acordo com comunicado oficial da presidência italiana, Mattarella convidou Draghi a se apresentar no Parlamento para que se estabeleça uma comunicação e seja feita em sua própria sede uma avaliação da “situação determinada na sequência dos resultados da sessão realizada mais cedo no Senado”.

A oferta de demissão por Draghi se deu após o partido populista Movimento 5 Estrelas (M5S), que integra a coalizão do governo, boicotar votação de um projeto de lei, depois do premiê ter conseguido voto de confiança no Parlamento.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].