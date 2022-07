Presidente do Vasco confirma contratação do atacante Alex Teixeira

Por Estadão - Estadão 12

O Vasco confirmou a contratação do atacante Alex Teixeira nesta quarta-feira. Revelado em São Januário, o jogador de 32 anos deixou o Besiktas, da Turquia, e vai reforçar o time carioca até o fim do ano e poderá negociar uma extensão contratual após o período. O salário do atleta gira em torno de R$ 220 mil.

“Hoje mesmo assinei o contrato do Alex (Teixeira). É um reforço significativo. É um gol de placa. Há muito tempo não temos um jogador dessa qualidade e vamos continuar buscando reforços”, afirmou o presidente do Vasco, Jorge Salgado, nesta quarta-feira, durante audiência pública com sócios para esclarecer dúvidas da SAF.

A negociação entre clube e jogador foi resolvida rapidamente na terça-feira. A 777 Partners, empresa que está perto de assumir a SAF do clube, que tem votações internas a realizar para a conclusão do negócio, deu aval para o acerto, mas não participou das tratativas.

Alex Teixeira estava se preparando fisicamente enquanto estava sem contrato e deverá vestir a camisa 7, que ficou vaga com a saída de Bruno Nazário para o Juventude.

Revelado em 2008, Alex Teixeira teve passagens por seleções brasileiras de base e deixou o clube em 2010 rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com boas atuações, recebeu uma proposta do Liverpool que foi recusada pelo time ucraniano. Posteriormente, Alex Teixeira foi para o futebol chinês defender o Jiangsu Suning por cinco anos. Em 2021, se transferiu para o Besiktas, da Turquia, e fez quatro gols em 31 jogos.

O Vasco é o vice-líder da Série B, com 34 pontos, quatro atrás do Cruzeiro, e perdeu apenas uma vez em 17 rodadas. A equipe segue com boa campanha para retornar à primeira divisão nacional. A janela para transferências internacionais abre na segunda-feira, 18.

