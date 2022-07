Novo premiê do Reino Unido deve ser anunciado em 5 de setembro

Por Estadão - Estadão 6

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, a substituir Boris Johnson, deve ser anunciado no dia 5 de setembro, após o recesso de verão do Parlamento britânico. A informação foi dada nesta segunda-feira, 11, pelo presidente do Comitê 1922 do Partido Conservador, Graham Brady.

As nomeações oficiais ocorrerão nesta terça-feira e cada candidato precisa de 20 apoiadores. Na primeira rodada das eleições pela liderança, já na quarta-feira, os candidatos precisarão de ao menos 30 votos favoráveis para seguir na corrida.

Até o momento, 11 parlamentares manifestaram interesse em se tornar premiê do Reino Unido.

