Presidente da Hungria chega ao Palácio do Planalto para reunião com Bolsonaro

A presidente da Hungria, Katalin Novák, chegou ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. A chefe de Estado é aliada do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, símbolo da extrema-direita mundial e com quem Bolsonaro compartilha a pauta conservadora.

No sábado, Katalin publicou em suas redes sociais que havia chegado ao Rio de Janeiro, onde visitou o Instituto de Estudos do Mar Paulo Moreira, da Marinha, e se reuniu com jovens húngaros que moram na cidade. Na publicação, ela disse que foi convidada para vir ao Brasil porque o País tem seguido “políticas para a família”. “O Brasil é uma importante potência econômica, membro do G20 e dos BRICS. Estou ansiosa para conhecer o presidente Jair Bolsonaro.”

A reunião com a política húngara ocorre uma semana após a data em que Bolsonaro teria um almoço com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe do Executivo cancelou o encontro depois de saber que o europeu também se reuniria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto na corrida pelo Palácio do Planalto.

Em fevereiro, Bolsonaro foi à Hungria após ter feito uma visita ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em aceno à sua base de apoiadores mais radicalizada em ano eleitoral, o presidente chamou Orbán de “irmão” e destacou a comunhão de valores entre seu governo e o do país europeu.

