Sampaio Corrêa vence o Ituano em confronto direto contra o descenso na Série B

Com dois gols de Gabriel Poveda, o Sampaio Corrêa venceu o Ituano, por 2 a 0, no estádio Castelão, em São Luís, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto foi direto na briga contra a zona de rebaixamento.

A vitória colocou o Sampaio Corrêa na 11ª posição, com 22 pontos ganhos. Já o Ituano, que chegou a três jogos sem vencer, ficou em 14º, com 18 pontos. Mesma pontuação que o Náutico, primeiro time na zona do descenso, porém, em vantagem nos critérios de desempate.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas coroou o Sampaio Corrêa, que foi mais efetivo e aproveitou falha do sistema defensivo do Ituano para abrir o placar. Antes disso, porém, o time maranhense já havia assustado aos 17 minutos, quando Pimentinha acertou o travessão de Pegorari.

Aos poucos o Ituano melhorou em campo e também assustou o Sampaio Corrêa. Aos 20, Rafael Elias puxou para a perna esquerda e finalizou em cima do goleiro Gabriel Batista. Depois, aos 37, Neto Berola recebeu bola no lado esquerdo da área e chutou colocado na trave.

Antes do intervalo, aos 44, o Sampaio Corrêa abriu o placar. Pimentinha deu linda assistência para Gabriel Poveda, que dominou sem dificuldades dentro da área e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Pegorari.

No segundo tempo, o Ituano voltou procurando o empate e quase conseguiu aos dez minutos, quando Bernado Schappo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou por cima do travessão do goleiro Gabriel Batista. O susto não desestabilizou a segura defesa do Sampaio Corrêa.

Conforme a reta final se aproximou, o Ituano apertou o passo e exigiu trabalho dos adversários. Aos 26, Bernardo Schappo cabeceou na direção do gol, mas o zagueiro Gabriel Furtado desviou para fora. Depois, aos 30, Aylon recebeu dentro da área e chutou forte, só que pela linha de fundo.

Só que novamente o Sampaio Corrêa mostrou a sua efetividade e ampliou o marcador. Aos 37, Gabriel Poveda desviou cruzamento e viu a bola passar por baixos das mãos de Pegorari, dando números finais ao confronto.

O Sampaio Corrêa volta a campo no sábado para enfrentar o Vasco, às 16h30, novamente no estádio Castelão, em São Luís. No mesmo dia, o Ituano receberá o Londrina, às 11 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 ITUANO

SAMPAIO CORRÊA – Gabriel Batista; Mateusinho, Gabriel Furtado, Nilson Júnior e Pará; Maurício (Joécio), Ferreira e Rafael Vila; Ygor Catatau (Renatinho), Gabriel Poveda (William) e Pimentinha (Lucas Araújo). Técnico: Léo Condé.

ITUANO – Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira (Chrigor) e Bernardo Schappo; Córdoba (Aylon), Caíque, Kaio (João Vitor), Dudu Vieira e Roberto (Mário Sérgio); Neto Berola (Gérson Magrão) e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Gabriel Poveda, aos 44 minutos do primeiro e aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Aylon e Dudu Vieira (Ituano).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

