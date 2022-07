Reino Unido: Ministro da Defesa descarta buscar posto de premiê

Por Estadão - Estadão 14

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, apontado como um dos potenciais favoritos na disputa pela liderança do Partido Conservador, desistiu de disputar o posto, neste sábado, 9. Ele afirmou que, após “cuidadosa consideração” e conversas com colegas e a família, decidiu que não disputará para ser o próximo líder da sigla e próximo primeiro-ministro do país.

Wallace era apontado como um dos favoritos entre membros do partido, em uma disputa que por enquanto se desenha bastante aberta pela liderança, após na quinta-feira Johnson anunciar que deixará o cargo. O atual premiê anunciou a renúncia meses após insistir que seguiria, apesar de vários escândalos éticos. Agora, diz que seguirá como premiê até que o partido escolha seu sucessor.

O novo ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, lançou neste sábado sua campanha para liderar o partido, prometendo cortar impostos e aumentar os gastos em defesa. Na sexta-feira, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak lançou sua candidatura. Sunak pediu demissão do governo na terça-feira, detonando uma debandada que acabou por derrubar Johnson.

O ministro dos Transportes, Grant Shapps, a procuradora-geral, Suella Braverman, e o deputado Tom Tugendhat, além da ex-ministra Kemi Badenoch também anunciaram estar na disputa e mais candidatos são esperados nos próximos dias. A ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, e o do Comércio, Penny Mordaunt, devem disputar, bem como os ex-ministros de saúde Sajid Javid e Jeremy Hunt. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)

Redação, O Estado de S. Paulo

